Prima della band inglese sul palco Omini, Willie J Healey e The Hives

Si avvicina l’ultimo appuntamento degli I-Days Milano Coca Cola 2023, la manifestazione che per un totale di 7 indimenticabili giornate ha trasformato (e lo farà anche durante l’ultimo appuntamento di sabato 15 luglio) Milano nella capitale della musica mondiale richiamando nel capoluogo lombardo oltre 320 mila spettatori arrivati da tutta Italia e dall’Europa.

Questo grande successo, frutto di un mix esplosivo fatto da una line up di grandi nomi, una città che ha saputo mettere sul piatto il meglio della sua accoglienza e due location (Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) in grado di offrire ottimi servizi al pubblico, ha permesso alla manifestazione organizzata da Live Nation 3 di superare ogni altro record registrato dagli I-Days dal 1999 a oggi (il precedente record era per l’edizione 2017 tenutasi Parco di Monza – Autodromo Nazionale). Forti di questo risultato si conferma l’appuntamento anche per il 2024, sempre all’Ippodromo Snai La Maura e all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Dopo lo straordinario successo dei primi due weekend – che hanno visto protagonisti prima Florence + The Machine (sold out), Rosalìa (sold out) e Paolo Nutini all’Ippodromo Snai San Siro e poi Travis Scott (sold con 80.000 biglietti polverizzati in pochissime ore), Liam Gallagher, i The Black Keys e i Red Hot Chili Peppers all’Ippodromo Snai La Maura – è ora il momento del gran finale.

Sabato 15 luglio saranno gli Arctic Monkeys a chiudere la parata di grandi star della musica mondiale. Il fenomeno della musica UK si esibirà davanti ad oltre 65 mila spettatori, un vero e proprio record per il gruppo di Alex Turner che in 20 anni di carriera non aveva mai fatto un concerto così grande in Italia e se si aggiunge il sold out di Roma si arriva ad oltre 100 mila fan nel nostro paese.

Se il ritorno in Italia degli Arctic Monkeys ha realizzato il sogno dei fan che da lungo tempo attendono la band di Sheffield, a scaldare il pubblico prima del loro arrivo saranno i The Hives, l’esplosiva band svedese sull’onda da tre decenni e Willie J Healey, cantautore e giovane promessa della musica made in UK. Ad aprire la serata una giovane band italiana che si sta facendo largo nella scena rock, gli Omini.

