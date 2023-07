Il cantante dei Negramaro ospite a sorpresa nel concerto allo stadio San Nicola

Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, ospite a sorpresa nel concerto di Tiziano Ferro allo stadio San Nicola di Bari. Grandi emozioni nel pubblico quando i due big del pop si sono esibiti in duetto, sulle note della storica canzone di Tiziano Ferro ‘Non me lo so spiegare’.

