Erano stati lasciati all'amica Mary Austin, andranno all'asta da Sotheby's

Migliaia di memorabilia di Freddie Mercury all’asta da Sotheby’s. La vasta collezione di costumi, opere d’arte e persino testi di lavoro scritti a mano di ‘We Are the Champions’ e ‘Killer Queen’ sarà messa all’asta a settembre: si tratta di circa 1.500 oggetti che il frontman dei Queen aveva raccolto e conservato nella sua casa di Kensington a Londra. Quando morì, a 45 anni, nel 1991, lasciò tutto alla sua cara amica Mary Austin, che ora ha deciso di mettere all’asta vari oggetti conservati nella casa. Alcuni dei circa 1.500 oggetti in vendita saranno esposti a New York, Los Angeles e Hong Kong durante un tour a giugno. A settembre saranno messi all’asta per tre giorni. Una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza.

Le opere d’arte comprendono stampe o lavori su carta di Picasso e Matisse. Il testo scritto a mano di ‘We are the Champions’, che Mercury scrisse su nove pagine, compresa la carta intestata della British Midland Airways, è stimato tra le 200mila e le 300mila sterline. Mercury indossò una corona tempestata di strass a Knebworth House, a nord di Londra, durante l’ultimo concerto dei Queen nel 1986. Si dice che la corona sia basata su quella di Sant’Edoardo, che sarà protagonista all’incoronazione di re Carlo III il mese prossimo. Il copricapo indossato da Mercury è stimato 60-80mila sterline. Ma ci sono anche altri oggetti ‘curiosi’, come il pettine per baffi in argento di Tiffany & Co.: il prezzo previsto è di 400-600 sterline.

