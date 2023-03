Il direttore artistico ha detto che sta pensando anche "ad alcuni nomi, ad alcuni cantanti"

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, sta già lavorando alla prossima kermesse, nonostante sia passato meno di un mese dalla conclusione dell’edizione 2023. A dichiararlo è stato lui stesso su Instagram, ammettendo di lavorare su “anche qualche nome”.

“Ho contratto per il prossimo anno, giusto non perdere tempo”

Questo quanto ha detto Amadeus sui social: “Buongiorno, oggi è martedì 7 marzo ed esattamente un mese fa, martedì 7 febbraio, iniziava la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Qualcuno mi chiede ‘ma tu stai già pensando alla prossima edizione?’ Dopo un mese? Sì, ci sto già pensando, sto già pensando alla scenografia, anche ad alcuni nomi, ad alcuni cantanti, ad alcune idee che vorrei mettere in piedi. Ma solo pensando in questo momento, e tra un po’ comincerò a lavorarci, anche perché avendo un contratto anche per il prossimo anno è giusto non perdere tempo, chi ha tempo non aspetti tempo. E quindi cominciamo a pensare alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Un abbraccio e buona giornata a tutti”. Sempre nelle storie, Amadeus ha postato oggi anche la notizia che sono già 12 le canzoni dell’ultimo Festival certificate Disco d’Oro.

Morandi esclude ritorno alla conduzione

Qualche giorno fa Gianni Morandi, co-conduttore del Festival 2023 con Amadeus, aveva escluso un ritorno nel ruolo anche nel 2024: “È andata talmente bene che ripetersi è difficile e poi penso che Amadeus non ci pensi, lui ha sempre idee nuove. Sarebbe più facile andare in gara invece”, aveva detto presentando il suo nuovo tour.

