Justin Bieber ha venduto i suoi diritti musicali a Hipgnosis Songs Capital, sostenuta da Blackstone, per oltre 200 milioni di dollari. Lo ha annunciato la società, secondo quanto riporta Variety, sottolineando che l’accordo pareva imminente da settimane. L’accordo include le quote di Bieber del suo catalogo editoriale e di musica registrata, i suoi diritti di pubblicazione (inclusa la quota di performance dell’autore), le registrazioni master e i diritti connessi per il suo intero catalogo arretrato, che comprende oltre 290 titoli pubblicati prima del 31 dicembre 2021. Fonti hanno rivelato a Variety che le canzoni di Bieber continueranno ad essere amministrate dalla Universal, la casa di sempre del cantante. Le sue registrazioni master continueranno ad essere di proprietà di Umg per sempre.

