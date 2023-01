Era il simbolo del sogno hippy californiano degli anni 60. "Ho il cuore spezzato. Era un talento incredibile e una persona magnifica", scrive su Twitter il fondatore dei Beach Boys Brian Wilson

E’ morto a 81 anni David Crosby, dopo una malattia, come fa sapere la moglie Jan Dance. Il cantautore e chitarrista è stato fondatore dei Byrds con Roger Mc Guinn e poi ha formato un trio con Stephen Stills e Graham Nash. Con il loro folk rock e le armonie vocali perfette,sono diventati il simbolo del sogno hippy californiano degli anni 60 . Un suono immortalato in un album classico come Dejà Vu, con 9 milioni di copie vendute. Al trio si aggiunse successivamente un’altro mostro sacro della musica , il canadese Neil Young. Il mondo della musica lo piange, omaggi e ricordi sono arrivati dai suoi compagni di band, Stills e Nash. “Ho il cuore spezzato, David era un talento incredibile e una persona magnifica”, scrive su Twitter il fondatore dei Beach Boys Brian Wilson.

