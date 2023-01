A confermare la notizia della scomparsa del rocker è stata la moglie

Il rocker americano David Crosby è morto all’età di 81 anni. Il cantautore è stato uno dei membri fondatori di due delle più grandi band degli anni ’60: The Byrds e Crosby, Stills e Nash. Per due volte è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame. A confermare la notizia la moglie che, al sito di spettacolo ‘Variety’ ha spiegato che Crosby è deceduto “dopo una lunga malattia” mentre era circondato dalla famiglia. “La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria”, ha aggiunto.

