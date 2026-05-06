Marche, il ministro Mazzi: "Nel 2025 record di arrivi, regione molto importante"

Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi oggi in visita nelle Marche. L’esponente del governo è arrivato in mattinata a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno: “Felice di essere qui, in questa bellissima città che è parte di una regione che sta molto a cuore al Governo Meloni. Promettiamo un impegno costante per far sì che le Marche tornino protagoniste nel Turismo”, ha dichiarato al suo arrivo, accolto dal candidato sindaco Nicola Mozzoni, sostenuto dal centrodestra. “Le Marche ricordo che nel 2025 hanno messo a segno un record: 3 milioni di arrivi e 12 milioni di presenze, è una regione molto importante per tutta la costa”.