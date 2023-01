Dal 5 gennaio sul Presena va in scena la rassegna 'Paradise music': la Paradise Band usa chitarre di ghiaccio

Speciali strumenti musicali per la Paradise Band: sono completamente di ghiaccio. Il gruppo suonerà in un teatro anch’esso di ghiaccio da 200 posti in cui ascoltare musica dal vivo. Dal 5 gennaio al 25 marzo sul Presena, a 2.600 metri tra la trentina val di Sole e la val Camonica, andrà in scena infatti ‘Paradise music’: venti spettacoli musicali live ospitati in un maxi igloo con anche cene stellate. Architetti e scultori del ghiaccio raccontano come si realizzano questi speciali strumenti musicali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata