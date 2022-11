I Maneskin conquistano il premio per la miglior canzone rock

Dopo il successo agli Mtv Emas, Taylor Swift trionfa ai 50esimi American Music Awards 2022, vincendo in tutte le categorie nelle quali aveva ottenuto una nomination. La cantante ha portato a casa quindi sei statuette, tra cui Artista dell’anno, miglior album pop e miglior video musicale.

Al Microsoft Theater di Los Angeles, premiati anche i Maneskin per la miglior canzone rock con la loro ‘Beggin’. Erano nominati insieme a Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons e Kate Bush. La colonna sonora del film Elvis, a cui la band ha collaborato, ha vinto nella categoria Favorite Soundtrack. I Maneskin sono inoltre appena stati nominati nella categoria Best New Artist alla 65esima edizione dei Grammy Awards, che si terranno a Los Angeles il 5 febbraio 2023. Anche la colonna sonora del film Elvis ha ricevuto una candidatura nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media

