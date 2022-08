Gli show dal 26 agosto al 3 settembre nell’incantevole cornice di Palazzo Te. L'Iguana si esibisce con l'Orchestra da Camera di Mantova per uno show unico

Mantova Live Estate, nome che fa da cappello a una serie di appuntamenti con la musica e lo spettacolo dal vivo, vede tra i prossimi protagonisti nomi del calibro di Iggy Pop, Carmen Consoli, Mahmood, Drusilla Foer e il Maestro Remo Anzovino. Il 26 agosto si parte con Drusilla Foer con Eleganzissima Estate, il 27 agosto sarà la volta di Carmen Consoli che torna dal vivo dopo il suo ultimo tour teatrale. Il 30 agosto tocca a Iggy Pop per l’unica tappa italiana del suo tour europeo, precedentemente prevista il 5 luglio in piazza Sordello. L’Iguana presenterà uno spettacolo senza precedenti: incentrato sui suoi brani più celebri lo show vanterà la prestigiosa collaborazione dei 18 elementi della storica Orchestra da Camera di Mantova. Confermato Enrico Gabrielli come arrangiatore dei brani e direttore dell’Orchestra. Per finire il 3 settembre arriva Mahmood con Ghettolimpo Summer Tour, l’artista reduce della vittoria, in coppia con Blanco, al 72° Festival di Sanremo con il brano Brividi, già certificato quinto disco di Platino (Fimi/GfK Italia).

L’1 settembre si aggiunge un evento unico: il Maestro Remo Anzovino illuminerà al tramonto il cortile d’onore di Palazzo Te con le note del suo pianoforte. Un concerto speciale, a ingresso gratuito (su prenotazione), in occasione della riapertura della parte interna della Loggia delle Muse, a seguito dell’intervento di restauro che ha donato nuovo splendore agli affreschi presenti, in uno scenario unico: la loggia che un tempo fungeva da vestibolo per gli ospiti di Palazzo Te, che, proprio a partire dal cortile d’onore, venivano introdotti negli ambienti interni di rappresentanza

