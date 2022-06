L'ex Oasis da record con doppio show nella storica location

E’ tornato nel leggendario luogo dove gli Oasis scrissero la storia 26 anni con due concerti da 250 mila spettatori. L’ex cantante del gruppo Liam Gallagher in versione solista nel weekend ha radunato nel prato sterminato di Knebworth in Inghilterra 170 mila fan, regalando le hit del gruppo di Manchester insieme ai brani della sua nuova carriera. Il suo quarto album “C’Mon You Know“, settimana scorsa è volato subito in vetta alle classifiche del Regno Unito, scalzando Harry’s House di Harry Styles. Liam sarà in Italia per un’unica data il 6 luglio al Lucca Summer Festival

