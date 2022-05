Il racconto filmato delle prove che hanno visto impegnati i due cantautori romani prima della partenza del tour

(LaPresse) In attesa del concerto dell’Olimpico, mercoledì 25 maggio, sarà disponibile in binge sulla piattaforma streaming Discovery+ la serie “Venditti & De Gregori – Falegnami & Filosofi”, il racconto filmato delle prove che hanno visto impegnati i due cantautori romani prima della partenza del tour. Diretta da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi è un progetto inedito, realizzato in collaborazione con Caravan, Friends&Partners e New Sound City, che per la prima volta apre al pubblico il cantiere musicale dei due artisti alle prese con gli arrangiamenti delle loro canzoni più famose, e svela i loro caratteri, le loro diverse personalità e i loro spigoli in una lunga storia di amicizia e complicità musicale. Dopo il concerto all’Olimpico, a grande richiesta si aggiungono nuovi appuntamenti romani al tour “Venditti & De Gregori”: l’1 e il 2 settembre alla Cavea – Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per le nuove date del tour sono disponibili dalle 16 di mercoledì 25 maggio, su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

