E' il primo disco di inediti del rapper di Los Angeles da 'Damn' del 2017

Kendrick Lamar ha svelato ieri la copertina del nuovo album, ‘Mr. Morale & The Big Steppers’, in uscita oggi in tutto il mondo. E’ il primo disco di inediti del rapper di Los Angeles da ‘Damn’ del 2017. Lamar, l’artista più innovativo dell’hip-hop, vincitore di 5 Grammy, si è esibito all’ultimo Half-Time show del Super Bowl insieme a mostri sacri del genere come Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre e Snoop Dogg. Sarà in Italia per un unico concerto il 23 giugno all’Ippodromo Snai all’interno del Milano Summer Festival.

