E' andata in scena all'Eurovillage al parco del Valentino in occasione di Torino calling day

Reunion dei Motel Connection a Torino all’Eurovillage al parco del Valentino in occasione di Torino calling day. Il gruppo formato da Samuel con Pierfunk, ex bassista dei Substonica, e Pisti si riunisce per l’occasione e si esibisce insieme a Ginevra, Bandakadabra e Johnson Righeira.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata