Il cantante dei Subsonica mercoledì al Torino Calling day

“Faccio un in bocca al lupo a Mahmood e Blanco, gli artisti nostrani, ma anche ad Achille Lauro, anche se gareggia per San Marino. Abbiamo la fortuna di avere due italiani in gara quest’anno e quindi, ovviamente, tifo per loro”. Così Samuel, commenta gli artisti in gara a Eurovision, in attesa del ritorno dei Motel Connection (il gruppo formato con Pierfunk, ex bassista dei Substonica, e Pisti) sul palco del Valentino all’Eurovillage che mercoledì celebra il Torino Calling day.

