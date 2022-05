La proposta di legge presentata alla Camera e al Senato

(LaPresse) “E’ una giornata importante per tutti, non solo per me. C’è stata finalmente questa presentazione della proposta di legge alla Camera e al Senato, continueremo a lottare affinché questa proposta venga calendarizzata, votata e soprattutto applicata”. Lo dice la modella e influencer Giorgia Soleri all’esterno della Camera dei Deputati, dove ha presentato la proposta di legge per il riconoscimento di vulvodinia e neuropatia del pudendo nei livelli essenziali di assistenza del Sistema sanitario nazionale. Soleri è accompagnata da Damiano David, il cantante e frontman dei Maneskin. “Io sono qui in veste di alleato, solo per dare il mio supporto come amico, compagno ed essere umano. Il lavoro importante lo stanno facendo loro, io sono solo un tifoso”, dice Damiano. “Speriamo che questa patologia possa uscire dall’ombra – è l’auspicio di Giorgia Soleri -, io sono onorata che il mio compagno abbia deciso di utilizzare il suo privilegio, la sua visibilità, per aiutarci a portare questa patologia fuori dall’ombra. Sono molto contenta ma questo è solo il primo passo, non basta depositare una legge”. A chi le domanda se sarà a Torino con Damiano in occasione dell’esibizione dei Maneskin all’Eurovision Song Contest, Soleri risponde: “Sì, ci supportiamo a vicenda quando possiamo”.

