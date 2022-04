La cantante sarà tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio

Esce oggi il nuovo album di VV, tra i protagonisti, domenica, del Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. In ‘Ami pensi sogni senti’ Viviana Colombo, vero nome di VV, in 9 brani e 4 intermezzi con dei jingle ‘da videogioco’ ci fa conoscere il suo mondo divertente e colorato, ma a tratti profondo. “L’album – racconta l’artista a LaPresse – è nato strada facendo, mi sono accorta che canzone dopo canzone c’era questa ricerca, voler arrivare a un livello finale di consapevolezza attraverso quello che dico nelle canzoni”.

Un disco suddiviso quasi come un videogioco, da qui l’idea dei quattro intermezzi con delle note digitali da videogame: “La musica – spiega – può essere un mezzo per arrivare a scoprire delle cose e arrivare a raggiungere obiettivi, livelli, così l’ho diviso proprio come se fossero dei livelli, aggiungendo questa realtà 3D dove possiamo noi costruire l’immaginario, il nostro avatar come preferiamo. Qualcosa di più modellabile della realtà in carne e ossa. Così l’ho fatto diventare un filo conduttore dell’album”. E per declinare fino in fondo questa idea, “ho anche deciso di inserire i passaggi dei vari livelli: l’ultimo è quello dedicato alla canzone Felicità, una piccola opera pop dove arrivo a chiedermi proprio il senso dell’esistenza e dove sia la felicità: nel livello finale arrivo a guardarmi allo specchio e chiedermi cosa sto cercando”.

E proprio l’ultimo brano dell’album, ‘Felicità’, è forse la chiave per capire fino in fondo il disco. Anche se, anticipa l’artista, non è il brano che porterà sul palco del Concertone: “Porterò ‘Antidoto’, perché è l’unica canzone che parla dell’amore e di quello che ti fa provare l’amore, gli aspetti positivi di essere innamorati, la sensazione di aver trovato un antidoto ai pensieri, all’infelicità del quotidiano. È una piccola scoperta sapere che anche se non è il senso di tutto, l’amore ci dà un antidoto al dolore, il balsamo da mettere sulle ferite”. È entusiasta, VV, di salire su quel palco: “È una bella botta di adrenalina, una bella notizia, sono felice, carica e non vedo l’ora. Per me è una festa che ha sempre avuto una sua importanza anche nella mia vita ed è un privilegio poter dare voce a questa festa”. Un ‘antipasto’ del tour, che, rivela l’artista, “non è ancora definito, ci sono date in cantiere, alcune già confermate e sicuramente quest’estate porterò in giro il nuovo album”.

