Il nuovo brano 'Hold My hand' uscirà il 3 maggio

Una lettera d’amore al mondo dopo anni difficili. Lady Gaga ha annunciato sui social il nuovo singolo ‘Hold My hand’, con cui ha firmato uno dei pezzi della colonna sonora del film con Tom Cruise, ‘Top Gun: Maverick’, sequel di ‘Top Gun’, celebre pellicola del 1986. Il brano è in uscita il 3 maggio mentre il film sarà in tutte le sale dal 25 maggio dopo i rinvii degli ultimi due anni causa pandemia. “Hold My Hand” segna il grande ritorno di Lady Gaga come autrice e produttrice di colonne sonore dopo l’enorme successo di “A Star is Born” nel 2018 con cui la popstar ha vinto tra gli altri un Premio Oscar e due Grammy Awards.

