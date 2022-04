Il cantante e la modella conquistano i fotografi sul red carpet

(LaPresse) Abito grigio di Balenciaga con giacca più grande di tre taglie per Justin Bieber sul red carpet dei Grammy Awards. A Las Vegas il cantante canadese ha fatto parlare di sé più per il suo look, con tanto di cuffietta fucsia, che per i premi ritirati. Con lui, splendida, c’era la moglie Hailey Baldwin: la modella si è presentata con un abito minimal bianco di Saint Laurent, molto semplice ma di grande impatto.

