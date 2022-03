Il 71enne non riesce più a tenere una bacchetta in mano dopo un intervento chirurgico alla schiena

Phil Collins ha eseguito sabato alla O2 Arena di Londra il suo ultimo concerto: lo riferisce il Daily Mirror, sottolineando la lunga battaglia per la salute dell’artista, che oggi, a 71 anni, non riesce più a tenere una bacchetta in mano dopo un intervento chirurgico alla schiena. Così quello di sabato sera insieme ai Genesis potrebbe davvero essere stato il suo ultimo concerto. Lui lo ha lasciato intuire dicendo addio ai suoi fan. “Ora dovrò trovare un vero lavoro”, ha scherzato con il pubblico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata