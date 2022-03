7 brani, solo pianoforte e voce, registrati all’interno di una villa sul Lago di Como

A 5 mesi dall’uscita di “Solo” (certificato disco di platino), Ultimo arricchisce il progetto con “Solo – Home piano session”, in arrivo venerdi` 25 marzo su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, in edizione limitata.“Solo – Home piano session” è una raccolta di 7 brani, registrati all’interno di una villa sul Lago di Como, che Ultimo ha deciso di portare nella dimensione a lui piu` congeniale: pianoforte e voce. L’album si apre con “Equilibrio mentale”, un brano inedito, che chiude concettualmente il cerchio aperto con “Solo” sul tema della salute mentale. La canzone, spoilerata da Ultimo sul suo profilo Instagram, racchiude un’importante presa di coscienza “perche´ da Solo non ce la faro`” con cui l’artista, nonostante riconosca l’importanza della solitudine, sottolinea il valore della condivisione nella vita di ognuno.A seguire, una selezione di sei brani del disco, che nella loro nuova versione piano e voce si mostrano all’ascoltatore nella loro forma piu` essenziale.Tutti i pezzi sono stati, che ha contribuito a conferire alle canzoni un’atmosfera unica, difficilmente rintracciabile in uno studio di registrazione.Da oggi e` disponibile il preorder del CD autografato, in edizione limitata, che contiene “Solo” + “Solo – Home piano session”.

