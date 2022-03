La band inglese svela sui social le nuove date estive in Europa: 14 show

(LaPresse) – Ora è ufficiale. I Rolling Stones tornano a esibirsi in Italia con uno show allo stadio di San Siro a Milano il 21 giugno 2022. La band inglese lo ha annunciato con un video diffuso sui propri canali social nel quale vengono svelate le date del tour europeo estivo, denominato ‘Sixty’, in omaggio ai 60 anni del gruppo di Jagger e Richards. La serie di concerti prenderà il via l’1 giugno 2022 dallo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, per poi proseguire a Monaco di Baviera, Liverpool, Amsterdam, Berna, Londra (con due show), Bruxelles, Vienna, Lione, Parigi, Gelsenkirchen e infine Stoccolma.

