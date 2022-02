Il cantante pugliese commenta la parodia di Zalone: Al festival mio malgrado. Checco un amico"

“Ho fatto di tutto per non andarci e sono finito al Festival mio malgrado”. Così Al Bano commenta a LaPresse la performance di Checco Zalone che, sul palco dell’Ariston, ha vestito i panni di Oronzo Carrisi da Cellino San Marco, cugino di Al Bano. “Non ho ancora visto la puntata di ieri – dice Al Bano -. Io e Zalone siamo molto amici, ma sono rimasto stupito quando ieri sera, mentre ero a Budapest, sono cominciate ad arrivare una serie di foto di Checco che mi imitava”.

“Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Noi tre insieme. A Sanremo, come ospiti d’onore o in gara. Spaccheremmo tutto”, prosegue il cantante.”Ricordo che quando lanciai questa idea nel 1996 mi arrivarono una serie di richieste da tutto il mondo. Ma Gianni è quello che dice no, dice ‘voi mi schiacciate con quelle voci’. Io ho tentato di fargli capire che sono le nostre storie che devono cantare. Ma secondo me sta maturando l’idea…”, scherza. Si partecipa per vincere? “Si può vincere anche senza vincere – assicura Al Bano – lo sa bene Vasco Rossi, lo stesso Zucchero, Drupi o Celentano”.

