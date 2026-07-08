Milan, Gerry Cardinale presenta Amorim: “Giochiamo per vincere”

Gerry Cardinale presenta in conferenza stampa il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim. “Noi vogliamo riportare il Milan al suo glorioso passato, è importante per noi, per i giocatori e i tifosi. Dobbiamo tutti respirare di nuovo quell’aria, noi giochiamo per vincere, non solo per perdere”, ha detto il proprietario della squadra rossonera.

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“Il nostro calcio deve essere entusiasmante, eccitante, bello da guardare e da seguire. Vorrei creare qui una nuova cultura, stop con il passato. Abbiamo lavorato tutti in questo periodo per avere Ruben come pietra miliare per la nostra nuova organizzazione calcistica”, ha detto ancora Cardinale.

Amorim: “Vogliamo tenere Modric, è un punto fondamentale”

Il nuovo allenatore del Milan ha subito messo in chiaro una cosa. “Modric è un giocatore che vogliamo tenere per la sua esperienza. Ho parlato con lui due volte, se serve posso anche parlarci di nuovo non mi stanco. Penso sia un punto fondamentale per noi, tanto più all’inizio. Non dico che farà tutte le partite però vogliamo contare su di lui per la prossima stagione”, le parole del tecnico portoghese. “Anche il board ha parlato con lui, io ho parlato direttamente con lui – ha concluso – Spero di averlo tra pochi giorni, adesso ha qualche giorno per riposarsi”.

Amorim ha poi aggiunto: “Io sono completamente diverso da Mourinho, sono un’altra persona. Ho imparato moltissimo da lui ma quando si è un allenatore non si può copiare nessuno. Ci sono io, c’è uno stile di gioco che è il mio. Spero di vincere, questa è l’unica cosa che penso di avere in comune con lui”. “Penso di poterlo definire un amico, ho rispetto di lui ma sono completamente diverso – ha proseguito – Non aspettatevi del Mourinho da me, poi tutti commettono degli errori”.

Nel corso della conferenza stampa Amorim ha inoltre precisato: “Vogliamo dominare fin dal primo incontro“.”Noi siamo qui non solo per giocare ma per vincere, è una bella sfida – ha proseguito – Ora qui al Milan sento il piacere e sento la responsabilità, la Serie A è un campionato in cui è difficilissimo vincere ma è chiaro che noi vogliamo vincere la seconda stella. So che è difficile e che sarà dura, però è chiaro che l’obiettivo è dominare il campionato”.