Nella città dei fiori è iniziata la 72esima edizione della kermesse canora. Achille Lauro sul palco a petto nudo inscena anche un battesimo

Nel segno di Fiorello la prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo. “Quest’anno ti avrei visto volentieri da casa, ma tu hai voluto farmi venire”. Lo ha letto su alcuni fogli consegnatigli da un addetto al palco Amadeus, che ha così introdotto sul palco Fiorello sulle note della sua celebre canzone ‘San Martino’. Lo showman è arrivato con in mano un termometro digitale. Poi ha fatto il suo show con l’amico Amadeus. Ha iniziato rivolgendosi al pubblico con “Mi siete mancati, sono qui per la terza volta, sono la vostra terza dose”. Poi ha scherzato: “Mi tamponano tutti i giorni, io sarei dovuto stare a casa con il plaid sulle gambe, ma perché a Sanremo tamponano così tanto?”.

Non poteva mancare un accenno all’elezione bis di Sergio Mattarella presidente della Repubblica. “L’ho sentito, ci ho parlato, lui aveva già fatto i suoi piani, l’anno prossimo voleva fare The Voice Senior”, ha continuato lo showman facendo intonare a tutto il pubblico un coro per il presidente della Repubblica. Poi ha aggiunto: “A Draghi sarebbe piaciuto fare il presidente della Repubblica, aveva già preparato il discorso di fine anno a banche unificate”.

Fiore poi ha costretto Amadeus a baciare il direttore di Rai1, Stefano Coletta. “Io baciai l’allora direttore di Rai1 Del Noce e mi ha portato benissimo, ora tu devi baciare l’attuale direttore, Coletta, perché altrimenti avrai una sfiga colossale”, ha scherzato e poi ha aggiunto: “Un gesto di pace per un ascolto potente”. “Il periodo è triste ma bisogna reagire così, è fondamentale il buonumore”, ha concluso, cantando poi delle canzoni definite “tristissime” con ritmi allegri.

Le canzoni in gara

Primo artista a salire sul palco è stato Achille Lauro che ha dato via a un’esibizione come sempre fuori dagli schemi. Ha cantato a petto nudo la sua “Domenica” e poi ha inscenato un battesimo sul palco. Tanti applausi anche per Gianni Morandi che si commosso per il calore del pubblico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata