Gli artisti criticano la piattaforma per la trasmissione del comico Joe Rogan. Il titolo perde in Borsa

Gli artisti vanno all’attacco di Spotify per la messa on line di un podcast del comico Joe Rogan, che esprime posizioni No Vax. Il primo ad alzare la voce contro la piattaforma di streaming svedese è stato Neil Young, che ha chiesto che le sue canzoni fossero rimosse se il podcast non fosse stato sospeso. E Spotify ha tolto la musica del grande songwriter canadese, secondo il quale l’azienda svedese “fa disinformazione sul Covid”.

Young è stato affiancato da Joni Mitchell, che ha fatto alla app la stessa richiesta. L’ultimo in ordine di tempo è Nils Lofgren, già collaboratore di Neil Young e attualmente chitarrista della E Street Band di Bruce Springsteen. “Sollecitiamo tutti i musicisti, gli artisti e gli amanti della musica a sostenerci e a tagliare il legame con Spotify”, le sue parole sui social dopo aver tolto i suoi brani”, l’appello del rocker.

In Italia sul tema è intervenuto Jovanotti, con una discussione con i follower su Twitter. “Non può esistere neutralità quando sei una piattaforma globale che utilizza algoritmi e compone una homepage, percorsi guidati e playlist”, le parole di Lorenzo.

Ma ora scendono in campo anche Harry e Meghan. La coppia ha firmato un contratto da 1,8 milioni di sterline con la piattaforma e si è detta “molto preoccupata”. “Centinaia di milioni di persone possono essere danneggiate dalla cattiva informazione ogni giorno. Contiamo su Spotify affinché apporti delle modifiche e continueremo a lavorare insieme se lo farà”, scrivono in un comunicato i duchi del Sussex.

E la bufera sta costando anche in termini economici e non solo d’immagine all’azienda svedese. Secondo la versione on line di Variety, la bibbia dello showbiz Usa, nell’ultima settimana la capitalizzazione azionaria dell’azienda svedese è calata di 2,1 miliardi di dollari, con le azioni scese del 6%.

