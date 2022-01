Il suo disco 'Bat of Hell' è tra i più venduti della storia della musica. Recitò in 'The Rocky Horror Picture Show'.

E’ morto a 74 anni il cantante e attore statunitense Meat Loaf. La notizia è stata data dalla famiglia, con una dichiarazione sulla sua pagina ufficiale su Facebook. Non è stata precisata la causa del decesso, ma l’artista, il cui vero nome era Marvin Lee Aday, nel corso degli anni aveva avuto vari problemi di salute. Il suo album del 1977 ‘Bat Out of Hell’, è uno dei dieci più venduti della storia della musica, con oltre 43 milioni di copie. Meat Loaf è stato anche un attore di successi con ruoli in film come il leggendario ‘The Rocky Horror Picture Show’, ‘Fight Club’, ‘Glee’, ‘South Park’ e Wayne’s World.

