Il cantautore: "Quando è nata questa canzone ho capito di aver trovato anche il nuovo disco"

E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali ‘La ragazza del futuro’, il nuovo singolo di Cesare Cremonini che anticipa il nuovo album in uscita il 25 febbraio, di cui è stata svelata la tracklist e che ha lo stesso titolo del brano. Nel lavoro sono presenti 14 brani, tra cui il primo singolo ‘Colibrì’. “Quando è nata questa canzone ho capito di aver trovato anche il nuovo album, o meglio il suo centro di gravità, per questo motivo non potevo trattarla questa canzone come un semplice singolo ma le ho dato la responsabilità del titolo del nuovo progetto”, ha spiegato il cantautore bolognese. Cremonini tornerà sul palco con un tour negli stadi al via il 9 giugno da Lignano e che vedrà l’ex Lunapop esibirsi anche a San Siro, a Milano, il 13 giugno.

