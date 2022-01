Il cantautore annuncia l'ultimo lavoro 'La Rivoluzione'

Uscirà a marzo ‘La Rivoluzione’, il nuovo, attesissimo album di inediti di Enrico Ruggeri. Il lavoro del cantautore milanese – il 33esimo tra studio, live e raccolte in oltre 40 anni di carriera – arriva a tre anni di distanza da ‘Alma’ ed è stato anticipato dalla title track, attualmente on air nelle radio italiane e in streaming. Undici le canzoni contenute nel nuovo disco. Il tour di Ruggeri partirà il 2 aprile da Crema, in provincia di Cremona. Già annunciate tappe anche a Milano, Catania e Roma.

