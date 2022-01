L'accordo comprende l'intero corpus di lavori dell'artista: centinaia di canzoni, molte della quali entrate nella leggenda del rock

La Warner Music annuncia di aver acquisito i diritti di pubblicazione musicale globale del catalogo di canzoni di David Bowie.

L’accordo storico include l’intero corpus di lavori di Bowie, che comprende centinaia di brani che abbracciano la carriera di sei decenni dell’iconico artista e cantautore, tra cui “Space Oddity“, “Changes“, “Life on Mars?“, “Ziggy Stardust“, “Starman“, “Rebel Rebel“, “Fame“, “Young Americans“, “Golden Years“, “Heroes“, “Ashes to Ashes“, “Modern Love“, “Let’s Dance“, “Where Are We Now?“, “Lazarus” e molti altri.

L’accordo comprende brani dei 26 album in studio di David Bowie pubblicati durante la sua vita, nonché l’uscita postuma dell’album in studio, “Toy”. Include anche i due album in studio dei Tin Machine, insieme a brani pubblicati come singoli da colonne sonore e altri progetti.

