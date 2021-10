La tournée del cantautore romano partirà dal Teatro dell'Opera di Roma

Dopo ‘Assolo’, ‘InCanto’ e ‘DieciDita’, Claudio Baglioni torna dal vivo con ‘Dodici note solo’, il nuovo tour del cantautore romano, che debutterà il 24 gennaio 2022 al Teatro dell’Opera di Roma e si concluderà il 23 aprile al Teatro Verdi di Pordenone. Baglioni è pronto a “firmare” il ritorno della musica dal vivo: la sua sarà la prima vera tournée nei teatri, da quando la capienza è tornata al 100%. Biglietti disponibili da domani, giovedì 21 ottobre, sul sito ufficiale dell’artista.

“Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme – dichiara il cantautore romano – aveva ragione quel filosofo che sosteneva che la vita, senza musica, sarebbe un errore. La ripartenza del nostro Paese, allora, significa anche rimediare a questo ‘errore’. Ritrovarsi e ritrovarci, grazie all’energia del più potente social network della storia dell’umanità: la musica”.

Tutto questo, in attesa dell’estate 2022, per rilanciare – dalle Terme di Caracalla di Roma, dal Teatro Greco di Siracusa e dall’Arena di Verona – la stagione dei grandi concerti, con “Dodici note: concerto per voce, solisti, orchestra e coro”, un concerto di pop-rock sinfonico, che spazierà dalle sonorità della grande orchestra classica con coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata