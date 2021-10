La nuova canzone, in inglese, è un concentrato di energia rock, alla quale i Maneskin hanno ormai abituato i loro fan

I Maneskin non si fermano mai, sull’onda di un successo planetario che dopo la vittoria all’Eurovision li ha portati a scalare le classifiche in tutto il mondo. Ed escono con un nuovo singolo, ‘Mammamia’, anticipato con un post sui social in cui sono apparsi provocatoriamente senza veli. Oggi la presentazione ufficiale, dal palco del SO36 di Berlino, dove lo suoneranno in anteprima e in collegamento con diversi altri club europei. “È la prima volta che produciamo un nuovo singolo” dopo i successi e i record degli ultimi mesi, “e non vediamo l’ora di farvelo ascoltare”, spiega Victoria De Angelis, che sottolinea: “Suoneremo live in questo leggendario club di Berlino e siamo eccitatissimi. Saremo anche connessi con altri club in giro per l’Europa che potranno vedere in diretta la nostra performance”.

La nuova canzone, in inglese, è un concentrato di energia rock, alla quale i Maneskin hanno ormai abituato i loro fan. Il leader della band, Damiano David, racconta: “L’abbiamo scritta immediatamente dopo l’Eurovision, abbiamo avuto davvero pochi giorni per scrivere nuova musica, ma fortunatamente il brano è venuto fuori in poche ore, eravamo molto ispirati. Abbiamo solo provato a divertirci e siamo molto soddisfatti del risultato”. Il testo scanzonato parla della percezione che le persone possono avere del comportamento altrui, le cui intenzioni e pensieri sono invece completamente differenti. La band, per la prima volta, mostra il proprio lato autoironico.

“Dopo l’Eurovision – affermano i quattro artisti romani – abbiamo avuto molta attenzione su di noi, e questo si traduce nelle liriche della canzone, che descrive il nostro stato d’animo nel ricevere tanti elogi, ma anche le critiche. In particolare per quanto riguarda i commenti sulla sfera sessuale, riteniamo che ognuno sia libero di essere quello che vuole essere. Noi ci concentriamo su quello che ci piace e questo arriva alle persone”.L’espressione ‘Mamma mia’, spiegano, “in questo caso è un mix del suo significato positivo e di quello negativo. Spesso le persone parlano di come ci comportiamo sul palco e fuori dal palco. Ma è importante per noi esprimere quello che sentiamo, solo questo vale la pena per noi”.

A una domanda su possibili collaborazioni o featuring nel prossimo futuro, ora che tutto il mondo li ammira e li cerca, si schermiscono: “In questo momento vogliamo spingere sul nostro essere band, non pensiamo a featuring. Proviamo a essere la migliore versione di noi stessi, ma non pretendiamo di insegnare nulla a nessuno, non ce la sentiamo di avere una tale responsabilità. Cerchiamo di far passare concetti che per noi sono importanti, come l’autostima, l’amore per se stessi”.

Damiano sottolinea: “Quando parliamo di qualcosa è perché lo abbiamo vissuto e abbiamo l’esperienza per farlo, altrimenti non lo faremmo”.

I Maneskin sono molto soddisfatti anche in prospettiva tour europeo: i biglietti per l’intero tour sono andati esauriti in due ore: “Non ce lo aspettavamo, è stato bellissimo, non vediamo l’ora di suonare in questi luoghi e festival leggendari”. Senza fermarsi mai: “Stiamo già lavorando su nuova musica, abbiamo nuove canzoni in tasca”, concludono.

