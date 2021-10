Il 15 ottobre il nuovo brano della cantante inglese: su Instagram una breve anticipazione

Dopo cinque anni di silenzio, torna Adele. Esce il 15 ottobre il nuovo singolo, ‘Easy On Me’, lanciato da un teaser postato sul profilo Instagram dell’artista britannica. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album, rimandato il settembre dello scorso anno a causa della pandemia, anche se non c’è ancora una data ufficiale. Adele ha rivelato che il suo ultimo lavoro potrebbe chiamarsi ’30’. La 33enne cantautrice londinese nel 2013 ha vinto il Premio Oscar per la migliore canzone originale per ‘Skyfall’, brano che dava il titolo al 23simo film di James Bond.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata