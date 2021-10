Il cantante italiano chiude tra gli applausi lo spettacolo che dà il via al grande evento

(LaPresse) E’ stato Andrea Bocelli a chiudere la cerimonia di inaugurazione di Expo 2020 a Dubai. Il tenore, unico artista italiano presente, ha incantato il pubblico cantando “The Prayer” e raccolto un lungo applauso. Il cantante ha preso parte all’evento non solo per la sua fama negli Emirati Arabi Uniti, ma anche in rappresentanza di un passaggio di consegne tra la precedente esposizione universale (di Milano) e quella appena iniziata. La manifestazione terminerà il 31 marzo del 2022 e viene presentata come la più grande esposizione universale della storia: sono attesi infatti almeno 20 milioni di visitatori nell’area prescelta di 400 ettari situata tra Dubai e Abu Dhabi.

