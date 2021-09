E' stata la cantante colombiana ha raccontare la disavventura su Instagram

La pop star Shakira è stata attaccata da due cinghiali, che le hanno portato via la borsa mentre passeggiava in un parco di Barcellona con il figlio di otto anni. È stata la cantante a raccontare l’incidente con una serie di storie su Instagram, riporta la Bbc. Nei video, Shakira tiene in mano la borsetta, recuperata ma distrutta, e dice: “Guardate come hanno ridotto la mia borsa due cinghiali che mi hanno attaccato al parco!”.

Durante l’aggressione, i due animali selvatici si sono avvicinati alla donna e, dopo averle sottratto l’oggetto dalle mani, sono scappati in un boschetto. In una delle storie, Shakira chiede al figlio, il cui padre è il calciatore Gerard Piqué: “Milan dì la verità. Dì come la tua mamma ha affrontato quel cinghiale”. Gli attacchi dei cinghiali alle persone nella città spagnola sono aumentati negli ultimi anni.

