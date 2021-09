Compleanno per il Boss che annuncia il film di 'No Nukes'

(LaPresse) – Sul palco ha l’energia di un ventenne ma oggi Bruce Springsteen compie 72 anni. Il grande rocker statunitense che ha saputo raccontare come pochi in musica sogni e disillusioni dell’American Dream, è apparso in pubblico l’11 settembre per una performance a sorpresa a New York al ricordo delle vittime delle Twin Towers. Il Boss ha un disco pronto di cui non si conosce la data di uscita e nel 2022 dovrebbe tornare a esibirsi dal vivo con la E Street Band. Intanto il 19 novembre uscirà su tutte le piattaforme e in Dvd il film di ‘No Nukes’ il concerto del 1979 al Madison Square Garden contro il nucleare, a cui parteciparono vari artisti, che vide una delle performance più belle di sempre di Springsteen e il suo gruppo.

