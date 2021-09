La versione digitale degli ABBA è stata creata dopo settimane e mesi di riprese con motion capture e performance tecniche con i quattro membri della band e un team di 850 elementi della Industrial Light & Magic,

“Grazie per averci aspettato: è ora che inizi un nuovo viaggio”. Con queste parole gli Abba confermano che sono tornati. Dopo 40 anni, l’atteso annuncio della band più vintage e allo stesso tempo più moderna che si possa immaginare. Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid si esibiranno digitalmente con una live band di 10 elementi in un’arena costruita appositamente a Londra dal 27 maggio 2022 (un concerto “strano e spettacolare”, stando alle loro parole, oltre a sfornare un disco completamente nuovo.

La versione digitale degli ABBA è stata creata dopo settimane e mesi di riprese con motion capture e performance tecniche con i quattro membri della band e un team di 850 elementi della Industrial Light & Magic, la compagnia fondata da George Lucas, alla sua prima incursione nella musica. Oggi, a 40 anni dal loro ultimo disco di studio ‘The Visitors’, gli Abba non solo hanno registrato due nuove canzoni ‘I Still Have Faith In You’ e ‘Don’t Shut Me Down’, che faranno parte del concerto, ma hanno registrato e prodotto un intero nuovo album. Registrato insieme allo studio di Benny, Riksmixningsverket, a Stoccolma, ‘Voyage’ verrà pubblicato in tutto il mondo il prossimo 5 novembre su etichetta Universal Music Group.

Abba Voyage prenderà il via il 27 maggio 2022 alla Abba Arena, un’arena all’avanguardia da 3000 posti costruita al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra. L’Abba Voyage concert ha preso vita grazie all’aiuto dei produttori Svana Gisla, Ludvig Andersson, il regista Baillie Walsh, il co-produttore esecutivo Johan Renck e il coreografo Wayne McGregor CBE.

