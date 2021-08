"Blinding Lights" è per l'88esima settimana consecutiva nella Billboard Hot 100

“Blinding Lights” di The Weeknd è per l’88esima settimana consecutiva nella principale classifica dell’industria discografica americana, la Billboard Hot 100. La canzone, primo singolo dell’album del 2020 “After Hours” si è infatti piazzata al 18° posto della super classifica a stelle e strisce stabilendo un nuovo record: supera infatti “Radioactive” degli Imagine Dragons, che è rimasta nei cento per 87 settimane, tra il 2012 e il 2014. La star ha celebrato il traguardo con un post su Instagram in cui ha ringraziato i fan.

