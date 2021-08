Lungo post su Instagram del cantante della band che prima annuncia di voler lasciare la musica e poi fa dietrofront

Da anni tra le band più amate del panorama indie-pop italiano gli Ex Otago potrebbero essere arrivati a un punto cruciale della loro storia. Il frontman Maurizio Carucci si è infatti lasciato andare in un lungo sfogo sui social dove senza mezzi termini ha annunciato: “Non ci sto più dentro. Mollo la musica, ho deciso”.

Parole arrivate come un fulmine a ciel sereno per i fan della band genovese nata ormai nel lontano 2002 che ha all’attivo sei album. “Voglio concentrarmi su meno cose e ritrovare un po’ di serenità. Non riesco più a capire il senso del mio fare musica. Amo suonare con gli otaghi, amo gli otaghi in generale, ma è da un po’ di tempo che non riesco a trovare la luce e la via dentro al progetto”, si legge nel post di Carucci.

Uno sfogo sofferto nel quale il cantante spiega di volersi dedicare “solo alla terra”: è infatti il proprietario di Cascina Barbàn, un’azienda agricola a Figino, frazione di Albera Ligure, spesso protagonista delle sue storie Instagram e dei suoi post. D’altronde Carucci è sempre stato poco avvezzo alle luci dei red carpet preferendo di gran lunga la natura.

La perdita dell’amico Gwydion

“Nell’ultimo anno ho vissuto momenti tra i più potenti della mia vita; la perdita di un caro amico Gwydion (in arte @nebbiolo_musica ) due viaggi molto intensi e una crisi d’identità devastante. Avevo messo in pausa il mio profilo Instagram ma me l’hanno “rubato” poco dopo e non sono più riuscito a riaverlo, l’ultimo dei miei problemi penso. La pandemia in generale di sicuro non ha aiutato. Un’epoca vacillante. Un tempo muto”, spiega ancora il cantante.

Un malessere fisico

Carucci racconta proprio dei mesi difficili vissuti durante la pandemia, un malessere a tratti anche fisico: “Ho passato mesi e mesi con dolori allo stomaco, soprattutto la notte. Non stavo bene. Sono una persona troppo emotiva, se non sto bene con la testa, non sto bene neanche con il corpo in maniera chiara e diretta”. Poi Carucci conclude: “In questo grande casino che è stata la mia mente nell’ultimo periodo, ho percepito qualcosa che nell’immediato non sono riuscito a leggere del tutto. Una sorta di creatura senza forma ma con una forza disumana. E spingeva, e spintonava. Un vento, un oceano, una musica. La mia musica”.

Il dietrofront in un commento su Facebook

Qualche ora dopo la pubblicazione del post, in un commento al post su Facebook, Carucci ha fatto marcia indietro spiegando che il suo era più che altro uno sfogo, una necessità di condividere con i fan questo suo periodo di difficoltà e crisi emotiva.

“Non mollo la musica anche se ho pensato seriamente di farlo, e non mollo gli otaghi – si legge nel commento -. Ho voluto rendervi partecipi del momento che ho passato in modo che possiate capire ed apprezzare meglio quello che verrà. L’ultima parte del post fa intuire un nuovo possibile inizio. Vi voglio bene”.

