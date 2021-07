Eurovision Song Contest

Al via la corsa alle selezioni per decidere dove si svolgerà la prossima edizione del Festival europeo, in programma nel maggio 2022

Alcune città sono pronte, altre si stanno facendo avanti. Adesso è ufficiale: fino alle ore 24 del 12 luglio 2021 le città che vogliano partecipare alla selezione per ospitare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest potranno candidarsi.

Grazie alla vittoria dei Måneskin nel maggio scorso sul palco di Rotterdam, infatti, la prossima edizione dell’Eurovision si svolgerà in Italia, a maggio 2022.

Dal maggio scorso sono state diverse le città italiane che hanno mostrato interesse ad ospitare la prossima edizione dell’Eurovision. Da Bari a Bologna, passando per Napoli, Roma e Firenze, ma anche Milano, Reggio Emilia, Pesaro, Rimini, Sanremo, Torino e Verona.

Eurovision Song Contest 2022: come candidarsi e requisiti per la città ospitante

I dettagli per la candidatura sono stati pubblicati sul sito www.rai.it e la selezione avverrà in base ai requisiti stabiliti dall’European Broadcasting Union (EBU) come previsto dal Bid Book, il libro che contiene tutte le specifiche per la candidatura, trasmesso alle città che vorranno candidarsi.

Tra i requisiti principali, un aeroporto internazionale distante non più di 1 ora e 30 minuti e un’offerta alberghiera di oltre 2.000 stanze nelle aree vicine all’evento. Per la struttura destinata a ospitare lo spettacolo, poi, è richiesto un impianto al coperto, dotato di aria condizionata, con una capienza di 8.000 – 10.000 spettatori nella sala principale, con un’area principale che possa ospitare un allestimento e un’altra serie di requisiti legati alle infrastrutture che ospitano grandi eventi musicali.

E ancora, centro stampa per 1.000 giornalisti, area per le delegazioni, area per l’hospitality. L’intera struttura, infine, dovrà essere disponibile in esclusiva a partire da sei settimane prima dell’evento e per due settimane durante lo show.

