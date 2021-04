Dopo l'esclusione da X-Factor non ha mollato ed è diventato un fenomeno social

Dopo l’esclusione a sorpresa da X-Factor non si è dato per vinto ed è diventato un fenomeno dei social: la sua versione de ‘La Cura’ di Franco Battiato è stata numero uno della top viral di Tik-Tok. Il suo video di ‘Promettimi’ è il più visto nella storia tra tutti i partecipanti al talent. Ora Roccuzzo torna con un nuovo singolo, ‘Aspetterò domani’, in cui canta la distanza alla quale tutti siamo costretti, spesso anche dai nostri affetti più cari, “in un mondo che non sta guarendo”.

L’artista 25enne di origini siciliane, caratterizzato da una voce molto particolare, spopola ed è ormai diventato un fenomeno musicale. Nel frattempo è tornato a vivere a Luino, al confine con la Svizzera, dove lavora come cameriere. “E’ un momento particolare per me – racconta parlando del suo successo – perché non mi aspettavo tutto questo, soprattutto non mi aspettavo che durasse nel tempo. Dopo X-Factor (dove è stato escluso a sorpresa da Emma scatenando anche molte proteste sui social, ndr) avevo un po’ paura a riprendere il lavoro in Svizzera. Vorrei vivere di musica, ma anche a causa della pandemia non è stato subito possibile. Poi però vedere la mia interpretazione de ‘La Cura’ al numero uno è stato bellissimo, mi ha dato forza”. Giuseppe Roccuzzo è sensibile e ha un grande talento, oltre a una voce molto suggestiva: due solchi sulla corda vocale destra che avevano fatto pronosticare ai medici che non avrebbe mai potuto cantare. Questa ‘debolezza’ è invece diventata la sua forza. “Il difetto alle corde vocali – spiega – mi ha in realtà portato ad avere una voce particolare”. E adesso ha deciso di provarci davvero, a vivere di musica. “Dopo X-Factor mi è rimasta la positività, ho capito che ho qualcosa da dire, ora sto lavorando tanto su di me, sto costruendo”. Ed è questo, sottolinea Roccuzzo, il momento di costruire e ricostruire: “Si deve sbloccare la situazione, per superare questo momento servono i live, sono determinanti. Adesso è un momento in cui anch’io devo aspettare”. Aspettare il domani, come dice nel suo nuovo singolo.

Quello cantato da Roccuzzo è un brano sentimentale e discreto dove la lontananza diventa una lente di ingrandimento del desiderio e della nostalgia, per cui l’unica strada percorribile è l’attesa. “Questa pandemia – conclude – ci ha tolto tanto, da diversi punti di vista. Per molte persone la casa è diventata una gabbia, soprattutto per chi non ha potuto vedere i propri affetti. Questo brano lo dedico a chi ha sofferto del distacco aspettando… domani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata