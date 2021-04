Il “Genio di Minneapolis” stroncato da un'overdose a 57 anni

Il 21 aprile 2016, Prince viene trovato morto nel suo studio di registrazione Paisley Park, stroncato da un’overdose di un farmaco oppioide . Aveva 57 anni. Definito il “Genio di Minneapolis”, è considerato uno dei più grandi autori e interpreti della storia della musica, in grado di comporre, arrangiare e produrre i suoi brani in totale autonomia, rivoluzionando la black music. Grande chitarrista, con il suo gruppo The Revolution ha pubblicato nel 1984 l’album Purple Rain, colonna sonora del film omonimo, considerato uno dei migliori dischi di tutti i tempi.

