La performance della cantante al Dolby Theatre nella notte delle statuette: la conferma dall'Academy

L’Academy ha confermato che Laura Pausini si esibirà alla cerimonia di premiazione della 93esima edizione degli Oscar di domenica 25 aprile. La performance sarà registrata al Dolby Theatre di Los Angeles e trasmessa durante ‘Oscars: Into the Spotlight’, lo show introduttivo della serata. La cantante romagnola è candidata al premio per la miglior canzone originale grazie a ‘Io sì (Seen), presente nella colonna sonora del film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti. Con quel brano Pausini si è già aggiudicata il riconoscimento per miglior canzone originale ai Golden Globe 2021.

