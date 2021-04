De Gregori compie 70 anni, “Principe” della canzone italiana

Icona dei cantautori, una vita passata con la chitarra in braccio

Compie 70 anni Francesco De Gregori, uno dei più importanti cantautori italiani, da molti definito “poeta della canzone”, semplicemente “artista” come preferisce essere considerato. A 15 anni comincia a suonare la chitarra, a 18 la prima esibizione davanti al pubblico in un concerto del fratello Luigi. Al Folkstudio di Roma conosce Antonello Venditti, con il quale pubblica il primo disco nel 1972, intitolato “Theorius Campus”. Nel 1975 il successo con “Rimmel”, nel 1976 esce “Bufalo Bill”, negli anni Ottanta il disco “Titanic” e “La donna cannone”. Negli anni Novanta il doppio live “La valigia dell’attore” gli vale la Targa Tenco, nel 2005 inaugura il Live 8, la serie di concerti nei Paesi del G8. La collaborazione con diversi artisti, anzi amici, porta a dischi come Banana Republic (insieme a Lucio Dalla) e In Tour (con Fiorella Mannoia, Pino Daniele e Ron). In queste foto alcuni momenti della lunga carriera del “Principe” della canzone italiana, anche uno scatto con la moglie Alessandra Gobbi (compagna di liceo) al concerto del 7 giugno 2018, quando Napoli rende omaggio a Pino Daniele, tre anni dopo la sua scomparsa. E poi la partecipazione al Concerto del Primo Maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, alla colonna sonora del film “Sei mai stata sulla luna?”.

