Saint Levant, chi è il brand ambassador palestinese scelto da Prada

È un artista palestinese il nuovo brand ambassador di Prada. Saint Levant, pseudonimo di Marwan Abdelhamid, è un rapper, cantautore e musicista nato a Gerusalemme il 6 ottobre 2000. È stato presentato dalla casa di alta moda italiana in occasione della sfilata organizzata alla Milano Fashion Week per la collezione Uomo Primavera/Estate 2027.

Il ciondolo a forma di Palestina

Alla Fondazione Prada, la scorsa settimana, Saint Levant è apparso con un look total black e con un ciondolo al collo a forma di Palestina, quella storica, precedente alla creazione dello Stato di Israele e quindi con confini ben diversi da quelli che conosciamo oggi. Il video pubblicato sui social dal marchio milanese, che presenta il cantante come nuovo volto del brand, ha raggiunto migliaia di persone, con 143.000 like solo su Instagram. Non sono mancate le polemiche con utenti pro-Israele che hanno criticato la scelta e altri che, invece, l’hanno sostenuta e applaudita.

Chi è Saint Levant

Saint Levant, oggi 25enne, è nato a Gerusalemme, durante la seconda Intifada, da madre franco-algerina e padre serbo-palestinese, si legge sul suo sito. Ha trascorso sette anni della sua infanzia a Gaza, esperienza che in seguito ha ispirato il suo EP di debutto, “From Gaza, With Love”. Nelle sue canzoni – scritte in arabo, inglese e francese – si combinano musica araba tradizionale, R&B e hip-hop. Attivo dal 2020, ha pubblicato due EP – “From Gaza, With Love” (2023), “Love Letters” (2025) – e un album dal titolo “Deira” (2024). Oltre a cantare, suona anche tre strumenti: chitarra, sassofono e pianoforte. Molto seguito nel mondo arabo, su Instagram può vantare 3,1 milioni di follower e in passato è apparso sulle copertine di Vogue, GQ Middle East e Billboard Arabia.