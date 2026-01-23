Funerali Valentino, Giammetti: "E' stato lui ad insegnarmi la bellezza"

Voglio ringraziare Valentino per avermi insegnato la bellezza. Attraverso lui ho scoperto cosa voleva dire. Una bellezza che ci ha accompagnato in tutta la nostra vita, che ci ha accompagnato. Ci siamo conosciuti che eravamo ragazzini. Abbiamo sognato le stesse cose, siamo riusciti a realizzarne molte”. E’ l’inizio del discorso do Giancarlo Giammetti al termine del funerale di Valentino Garavani, di cui è stato compagno e collaboratore di una vita.

Giammetti ha cominciato il discorso in inglese ringraziando gli amici venuti da tutto il mondo e ha proseguito: “Il nostro cammino continuerà per sempre – afferma commosso – La nostra fondazione dovrà ricordare chi sei e chi sei stato”.