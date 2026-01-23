Funerali Valentino, don Guerini: "Grazie maestro per il tesoro di bellezza donata all'umanità"

“Vogliamo insieme oggi, con un moto di gratitudine che sgorga dal profondo, ringraziare il maestro Valentino per il tesoro di bellezza che ha regalato ai singoli e all’umanità intera. Ringraziarlo per i molteplici doni di bellezza, donando in questo modo felicità. Ma vi è di più. Il nostro ritrovarci oggi non è effimero ma caratterizzato per volontà stessa di Valentino da un movimento che porta a Dio, Insieme a noi e da noi accompagnato Valentino, cercatore di bellezza, creatore di bellezza, incontra oggi l’origine, il fondamento, il vero fine, l’ispiratore e l’energia interna di ogni vera bellezza, il Signore stesso”. Lo ha detto don Pietro Guerini nel corso dell’omelia tenuta in occasione dei funerali di Valentino Garavani a Santa Maria degli Angeli.

“Caro Valentino, stimatissimo maestro, l’accompagniamo oggi nel suo incontro con il Signore, bellezza senza fine. Possiamo solo immaginare e dire con timide parole, la meraviglia dell’incontro con la bellezza di Dio che si compie per lei e per chi lascia questa terra”, ha aggiunto don Guerini.