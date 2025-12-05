Birkin, venduta all’asta per 2,3 milioni borsa appartenuta a Jane Birkin

Una borsa Birkin, appartenuta all’attrice e cantante Jane Birkin, è stata venduta all’asta per 2,3 milioni di dollari. La Hermès “Birkin Voyageur” è stata venduta venerdì ad Abu Dhabi, dove è esposta insieme alla borsa Birkin originale creata per lei nel 1984. A luglio, la primissima borsa Birkin, prototipo di quello che sarebbe diventato uno degli accessori più iconici della moda, è stata venduta a Parigi per l’incredibile cifra di 8,6 milioni di euro, comprese le commissioni, diventando così il secondo oggetto di moda più prezioso mai venduto all’asta.