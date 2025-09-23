Milano Fashion Week 2025, date e calendario sfilate

Milano Fashion Week 2025 al via oggi, martedì 23 settembre, fra debutti e grandi assenze come quella dello stilista Giorgio Armani, a poche settimane dalla sua morte. L’atteso appuntamento della moda registra poi cambi della guardia in diverse maison da Gucci a Jil Sander a Versace e Bottega Veneta.
A Milano in passerella a partire da oggi le collezioni Primavera-Estate 2026. Quella di Demna al debutto per Gucci. E le attese sfilate di Emporio Armani e Giorgio Armani, a poche settimane dalla scomparsa dello stilista che ha fatto la storia della moda all’insegna di eleganza e sobrietà, il 4 settembre scorso.
Fra i tanto big della settimana della moda sotto il Duomo, Prada, Max Mara, Moschino, Roberto Cavalli, Tod’s, Dolce&Gabbana, Fendi. In programma il ritorno di Boss, Calcaterra e Stella Jean, che questa stagione saranno nuovamente presenti alla Milano Fashion Week. Poi Alberta Ferretti e Blumarine, con la guida di Lorenzo Serafini e David Koma. (le sfilate in calendario sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it
Milano Fashion Week settembre 2025, date e sfilate
Martedì 23 settembre
- Diesel
- Dhruv Kapoor
- Alberta Ferretti
- Iceberg
Mercoledì 24 settembre
- Luisa Beccaria
- Jil Sander
- Daniela Gregis
- Antonio Marras
- Fendi
- Vivetta
- Missoni
- Brunello Cucinelli
- Pucci
- Onitsuka Tiger
- N.21
- Etro
- KNWLS
Giovedì 25 settembre
- Max Mara
- Genny
- BOSS
- Anteprima
- Prada
- Emporio Armani
- Moschino
- MM6 Maison Margiela
- Francesco Murano
- Roberto Cavalli
Venerdì 26 settembre
- Sportmax
- Marco Rambaldi
- Blumarine
- Institution by Galib Gassanoff
- Tod’s
- Giuseppe Di Morabito
- Elisabetta Franchi
- Sunnei
- Sa Su Phi
- The Attico
Sabato 27 settembre
- Ferrari
- Ermanno Scervino
- Ferragamo
- Luisa Spagnoli
- Stella Jean
- Dolce&Gabbana
- Laura Biagiotti
- Bottega Veneta
- MSGM
Domenica 28 settembre
- Francesca Liberatore
- HUI
- Calcaterra
- – J.Salinas
- Tokyo James
- Phan Dang Hoang
- Pierre-Louis Mascia
- Giorgio Armani
Lunedì 29 settembre
- Maxvive (Digital)
- Nadya Dzyak (Digital)
- Zenam (Digital)
- Mein.Corp (Digital)
La mostra su Armani a Brera
In occasione dei cinquant’anni dalla fondazione della sua maison, il marchio Giorgio Armani sarà protagonista di una grande mostra alla Pinacoteca di Brera, prevista il 24 settembre, e di una sfilata evento nel Cortile d’Onore di Palazzo Brera.
L’attenzione di questi giorni sulle collezioni in passerella nei prossimi mesi tornerà anche sulle mosse delle maison nel risiko della moda. Prima fra tutte sulle scelte del Gruppo fondato da Giorgio Armani alla luce della sua eredità e per cui il testamento dello stilista apre possibili scenari di M&A.