Milano Fashion Week 2025, date e calendario sfilate

Milano Fashion Week 2025 al via oggi, martedì 23 settembre, fra debutti e grandi assenze come quella dello stilista Giorgio Armani, a poche settimane dalla sua morte. L’atteso appuntamento della moda registra poi cambi della guardia in diverse maison da Gucci a Jil Sander a Versace e Bottega Veneta.

A Milano in passerella a partire da oggi le collezioni Primavera-Estate 2026. Quella di Demna al debutto per Gucci. E le attese sfilate di Emporio Armani e Giorgio Armani, a poche settimane dalla scomparsa dello stilista che ha fatto la storia della moda all’insegna di eleganza e sobrietà, il 4 settembre scorso.

Fra i tanto big della settimana della moda sotto il Duomo, Prada, Max Mara, Moschino, Roberto Cavalli, Tod’s, Dolce&Gabbana, Fendi. In programma il ritorno di Boss, Calcaterra e Stella Jean, che questa stagione saranno nuovamente presenti alla Milano Fashion Week. Poi Alberta Ferretti e Blumarine, con la guida di Lorenzo Serafini e David Koma. (le sfilate in calendario sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it

Milano Fashion Week settembre 2025, date e sfilate

Martedì 23 settembre

Diesel

Dhruv Kapoor

Alberta Ferretti

Iceberg

Mercoledì 24 settembre

Luisa Beccaria

Jil Sander

Daniela Gregis

Antonio Marras

Fendi

Vivetta

Missoni

Brunello Cucinelli

Pucci

Onitsuka Tiger

N.21

Etro

KNWLS

Giovedì 25 settembre

Max Mara

Genny

BOSS

Anteprima

Prada

Emporio Armani



Moschino

MM6 Maison Margiela

Francesco Murano

Roberto Cavalli

Venerdì 26 settembre

Sportmax

Marco Rambaldi

Blumarine

Institution by Galib Gassanoff

Tod’s

Giuseppe Di Morabito

Elisabetta Franchi

Sunnei

Sa Su Phi

The Attico

Sabato 27 settembre

Ferrari

Ermanno Scervino

Ferragamo

Luisa Spagnoli

Stella Jean

Dolce&Gabbana

Laura Biagiotti

Bottega Veneta

MSGM

Domenica 28 settembre

Francesca Liberatore

HUI

Calcaterra

– J.Salinas

Tokyo James

Phan Dang Hoang

Pierre-Louis Mascia

Giorgio Armani

Lunedì 29 settembre

Maxvive (Digital)

Nadya Dzyak (Digital)

Zenam (Digital)

Mein.Corp (Digital)

La mostra su Armani a Brera

In occasione dei cinquant’anni dalla fondazione della sua maison, il marchio Giorgio Armani sarà protagonista di una grande mostra alla Pinacoteca di Brera, prevista il 24 settembre, e di una sfilata evento nel Cortile d’Onore di Palazzo Brera.

L’attenzione di questi giorni sulle collezioni in passerella nei prossimi mesi tornerà anche sulle mosse delle maison nel risiko della moda. Prima fra tutte sulle scelte del Gruppo fondato da Giorgio Armani alla luce della sua eredità e per cui il testamento dello stilista apre possibili scenari di M&A.